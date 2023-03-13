صحة السويس تواصل جهودها في مكافحة القوارض والحشرات بمختلف المناطق والأحياء

وقامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة برئاسة الدكتورة عزة شبل، بالدفع بفريق العمل لمكافحة يرقات البعوض بالصرف الصحي بمنطقة حوض الدرس علي أن تواصل الفرق عملها حتى تصل لجميع المناطق السكنية داخل المحافظة .

ويأتى هذا في إطار حرص مديرية الصحة والسكان علي مكافحة الأمراض المتوطنة وسعيها لمجتمع نظيف من القوارض والحشرات والبعوض وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.