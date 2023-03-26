اليوم السابع
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تنفيذ 87% من تأهيل ترعة الصبابة بالشرقية بتكلفة 18 مليون جنيه لخدمة 4000 فدان

الأحد، 26 مارس 2023 02:53 م
تنفيذ 87% من تأهيل ترعة الصبابة بالشرقية بتكلفة 18 مليون جنيه لخدمة 4000 فدان ترعة الصبابة بالشرقية
الشرقية- ايمان مهنى

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تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مع المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أعمال تأهيل ترعة الصبابة بزمام هندسة رى ههيا، وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ بها، مؤكداً أن المحافظة تولى اهتماماً كبيراً بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.

وجه المحافظ رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى باستمرار متابعة الشركة المنفذة للمشروع وإلزامها بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة فى العمل والمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأى صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ، وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية فى الموعد المحدد ليعود بالنفع والفائدة على المزارعين.

ومن جانبه أشار المهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى إلى أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل مسافة 3.750 كم بترعه الصبابة بزمام هندسه رى ههيا من إجمالى طول 4 كم وذلك لخدمة زمام 4000 فدان وبتكلفة إجمالية 18 مليون جنيه بنسبة تنفيذ بلغت 87 %، وجارى مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع ودخوله الخدمة الفعلية طبقا للجدول الزمنى المحدد.

أوضح رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى أن أعمال التأهيل تشمل التبطين بالدبش بسمك 30 سم وأعمال خرسانية عادية بالطبقة السطحية بسمك 15سم والتبطين يشمل القاع والميول.

 
ترعة الصبابة بالشرقية (1)
ترعة الصبابة بالشرقية
 

ترعة الصبابة بالشرقية (2)
ترعة الصبابة بالشرقية

 


الشرقية

ترعة الصبابة

ري الشرقية

تبطين الترع



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