الأوقاف: استمرار تلقى طلبات حجز صك الإطعام بقيمة 300 جنيه دون خصم المصروفات

كتب لؤى على

تواصل وزارة الأوقاف مشروع صكوك الإطعام لعام 2023م، بقيمة 300 جنيه للصك وتذهب القيمة كاملة فى صورة لحوم توزع على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى محافظات الجمهورية، علمًا بأن الصك يجزئ من الزكاة والصدقات والكفارات وسائر أنواع البر ويصل كاملًا إلى مستحقيه بعزة وكرامة، وبدون خصم أي مصروفات إدارية.

وذلك عبر أرقام الحسابات التالية:

‏البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9

‏بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999

‏البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014

‏البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006

‏البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري