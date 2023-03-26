بدء التشغيل التجريبى للتسجيل اللحظي لميكنة التطعيمات بمحافظة المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أجرت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، وفريق إشراف المديرية جولة تفقدية للمرور ومتابعة بدء التشغيل التجريبي للتسجيل اللحظي لميكنة التطعيمات بمحافظة المنوفية في جميع الوحدات الصحية والمراكز الصحية ومكاتب الصحة.

وأوضحت وكيل المديرية، أنه تم التأكد من تنظيم الغرفة بما يتوافق مع خط سير العملية التطعيمية، والتأكد من توافر الفلاشة وقوة الشبكة، وتم التأكيد على التسجيل اللحظى للتطعيمات.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وإشراف الدكتور خالد جمال عبد الغني وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وفي إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة منظومة ميكنة التطعيمات الروتينية للأطفال وخطة قطاع الطب الوقائي بالعمل بالنظام المميكن بديلا للنظام الورقي .

وأضافت رشا خضر، أنه تم حضور جلسات التطعيم والتأكد من إنتظام خط سير التطعيم والادخال اللحظى، وتم حصر التحديات وحلها فوراً والعمل على عدم تكرارها، ويأتي ذلك ‏في إطار متابعة منظومة ميكنة التطعيمات الروتينية للأطفال وفى إطار خطة قطاع الطب الوقائي بالعمل بالنظام المميكن بديلا الورقي، ‏حيث تم اختيار محافظة المنوفية لبدء تطبيق النموذج التجريبي للتسجيل اللحظي للتطعيمات الروتينية .

ورافق رشا خضر خلال الجولة، الدكتور محمد العسكري مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة عبير نشات مدير إدارة الترصد، والدكتورة منة الله السيد مدير التطعيمات بالمديرية.