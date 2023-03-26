اليوم السابع
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النقل: رشق الأطفال للقطارات بالحجارة ظاهرة خطيرة تضر الركاب والسائقين

الأحد، 26 مارس 2023 01:37 م
النقل: رشق الأطفال للقطارات بالحجارة ظاهرة خطيرة تضر الركاب والسائقين رشق الاطفال للقطارات بالحجارة
كتب سيد الخلفاوى

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طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها اليوم المواطنين، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لكافة المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحى، ما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرار بالقطارات والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية. 
 
وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية المواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقي القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.
 
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السكة الحديد

النقل

رشق القطارات

قطارات السكة الحديد



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