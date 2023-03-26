اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 12:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

النقل تنشر نسب تنفيذ محطات المترو الجديدة من الكيت كات لجامعة القاهرة.. فيديو

الأحد، 26 مارس 2023 11:52 ص
النقل تنشر نسب تنفيذ محطات المترو الجديدة من الكيت كات لجامعة القاهرة.. فيديو المترو
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشرت وزارة النقل صورا توضح نسب تنفيذ الجزء الثالث من المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو الأنفاق، وتمتد هذه المرحلة من الكيت كات بالعجوزة إلى جامعة القاهرة، كما تتقاطع محطة وادى النيل مع مونوريل 6 أكتوبر بطول 7.1 كم وتشتمل على 3 محطات نفقية "التوفيقية - وادي النيل - جامعة الدول + 1 محطة علوية "جامعة القاهرة" + 1 محطة سطحية "بولاق الدكرور" .
 
 
كما يتم تنفيذ الجزء الثاني 3B، تنفذ بطول 6.6 كم وتشتمل على 1 محطة نفقية "السـودان + (4) محطات علوية "إمبابة - البوهي - القومية العربيـة - الطريق الدائري" + 1 محطة سطحية (المحطة النهائية عند محور روض الفرج" .
 
 والخط الثالث ممتد بطول 41.2 كم وعدد 34 محطة من محطة عدلى منصور المركزية بشرق القاهرة مروراً بشارع جسر السويس ومصر الجديدة ومنطقة وسط البلد ثم يعبر أسفل النيل تحت جزيرة الزمالك حتى الكيت كات وهذا الجزء يعمل الأن، ثم يتفرع شمالاً إلى إمبابة حتى يصل للطريق الدائرى، وجنوباً إلى المهندسين وصولاً لجامعة القاهرة، وسيتم افتتاح محطات هذا الجزء قريبا .
 
وتمتلك مصر حاليا 3 خطوط مترو أطولهم الخط الأول والممتد من المرج الجديدة حتى حلوان بطول 44 كم وعدد 35 محطة، ومن المقرر أن يتم مد الخط الأول من المرج الجديدة إلى مدينة شبين القناطر، بطول 19 كم و14 محطة، أما الخط الثانى ممتد من شبرا الخيمة حتى المنيب بطول 21.6 كم وعدد 20 محطة.
 

المترو

مترو الانفاق

الخط الثالث للمترو

حرائق المترو

النقل



الموضوعات المتعلقة

مترو الأنفاق يغير مواعيد التشغيل من غد حتى عيد الفطر.. تفاصيل

الأربعاء، 22 مارس 2023 11:18 ص

العالم هذا المساء.. ملكة بلجيكا تزور مقبرة توت عنخ آمون بالأقصر.. لندن تشهد 24 ساعة فوضى بسبب إضراب موظفى مترو الأنفاق.. نيبال تحظر السير المنفرد بالمناطق النائية.. والتضخم يصل أكثر من 100% فى الأرجنتين

الأربعاء، 15 مارس 2023 10:00 م

مواعيد تشغيل مترو الأنفاق فى شهر رمضان وعيد الفطر

الأربعاء، 15 مارس 2023 02:30 ص

اعرف أسعار اشتراكات خطوط مترو الأنفاق بعد نقل الوزارات للعاصمة الإدارية

الجمعة، 03 مارس 2023 10:00 م

مترو الأنفاق: الخط الرابع بمرحلتيه سينقل 2 مليون راكب يوميا

الأربعاء، 22 فبراير 2023 11:33 م

مترو الأنفاق يكرم قائد قطار بالخط الثانى لحصوله على الدكتوراه.. صور

الأربعاء، 08 فبراير 2023 03:01 م

مترو الأنفاق يهنئ رجال الشرطة المصرية بعيد الشرطة

الأربعاء، 25 يناير 2023 10:55 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة