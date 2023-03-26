الملك تشارلز سيجرى تدريبات لارتداء معطف ذهبى من الحرير بحفل التتويج.. صور

كتبت ريهام عبد الله

كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، أن الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا، سيرتدى معطفًا حريريًا ذهبيًا خاصًا فى حفل التتويج، الذى ارتدته والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية، خلال حفل تتويجها أيضًا، كما ارتداه أجداده من قبل خلال حفلات التتويج الممثالة فى عصورهم.

وأوضح تقرير الصحيفة البريطانية، أنه خلال الاستعداد والتجهيزات لارتداء الملابس لحفل 6 مايو المقبل، سوف يتدرب الملك تشارلز على ارتداء الثوب المعروف باسمSupertunica ، والذى يشبه الجلباب الكهنوتى.



صورة تخيلية لشكل الرداء الذهبى على الملك تشارلز

ملك بريطانيا يجرى تدريبات لارتداء ملابس حفل التتويج

وقال مصدر: "سيكون هناك الكثير من التغييرات فى الأزياء، والملك سيشارك فى العديد من التدريبات على الملابس حتى تسير الأمور بسلاسة فى يوم التتويج".

وكشفت الصحيفة، أنه سيتم إعداد روب جديد، بديلا لـ Supertunica ، وسيتم إنتاجه بواسطة شركة "كسوة" فى لندن، إذ أن شركةWorshipful of Girdlers ، التى صممت الروب الذهبى لحفل تتويج الملكة الراحلة فى عام 1953، لم تعد تمارس حرفتها بعد الآن.

وقال أحد المطلعين إن التخطيط لحفل التتويج يتعلق بـ"تحقيق التوازن الصحيح" من خلال احترام العناصر التقليدية للحفل مع جعله "متاحًا" للجمهور الحديث.



الملكة اليزابيث ترتدى الرداء الذهبى فى حفل تتويجها

تكهنات حول حضور الأمير هارى وميجان وطفلهما آرتشى حفل التتويج

ومن جهة أخرى، يشار إلى أنه كان هناك الكثير من الأقاويل حول الحضور المحتمل لدوق ودوقة ساسكس، حفل تتويج الملك تشارلز الثالث، ومع ذلك، يتكهن الكثيرون فيما إذا كان أطفالهم، الأمير آرتشى البالغ من العمر ثلاثة أعوام، والأميرة ليليبيت البالغة من العمر 21 شهرًا قد يظهرون معهم أم لا؟.

وعلى الرغم من أن الأميرة ليليبيت قد تعتبر صغيرة جدًا، فمن المحتمل أن يشارك شقيقها آرتشى فى الاحتفالات. سيبلغ الأمير الصغير من العمر 4 أعوام يوم التتويج، وسيكون فى نفس عمر الملك تشارلز عندما حضر حفل تتويج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية فى يونيو 1953.

ولم يظهر الصغيران آرتشى وليليبيت علنًا خلال احتفالات اليوبيل البلاتينى العام الماضي، حيث حضر هارى وميجان الخدمة الوطنية لعيد الشكر فقط، ومع ذلك، للتحدث عن نجل الأمير هاري، أرتشى فسيكون هذا أول دور رئيسى للطفل البالغ من العمر ثلاث سنوات منذ أن أصبح أميرًا. لا شك أن الأمير هارى وميجان سيكون لديهما مخطط خاص بعيد ميلاد ابنهما سواء كانا يحتفلان فى المملكة المتحدة أو فى مقر إقامتهما فى مونتيسيتو.

فى الأسبوع الماضي، أفيد أنه من المتوقع أن يشارك جميع أبناء أمير وأميرة ويلز الثلاثة فى موكب وستمنستر أبى الذى سيتبع تتويج الملك. ومن المرجح أن يرافق الأمير جورج والأميرة شارلوت والأمير لويس الملك والملكة القرينة أثناء مغادرتهم للدير بعد الخدمة.