اليوم السابع
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المغرب يدين إحراق المصحف في الدانمارك ويعتبره عملا استفزازيا

الأحد، 26 مارس 2023 02:16 م
المغرب يدين إحراق المصحف في الدانمارك ويعتبره عملا استفزازيا مظاهرات رافضة لحرق القرآن فى الدنمارك - أرشيفية
إيمان حنا

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أدانت المملكة المغربية، بشدة إحراق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن، على مرآى من رجال الأمن. وفق"الخبر" المغربية.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج فى المغرب أنه "رغم أن هذا الفعل الشنيع تم تنفيذه أمام مقر تمثيلية دبلوماسية لدولة مسلمة أخرى، فإن المملكة المغربية تعتبره عملا استفزازيا يعنيها أيضا ويمس بمقدسات وبمشاعر أكثر من مليار مسلم، خاصة في شهر رمضان المبارك”.

وأضاف المصدر ذاته أن المملكة المغربية تدعو السلطات الدنماركية إلى إنفاذ القانون بكل حزم للتصدي لمثل هذه التصرفات التحريضية غير المسؤولة وعدم السماح بتكرارها تحت أي ذريعة، وتؤكد على ضرورة ردع كل أشكال الكراهية ضد الأديان والمس بمشاعر المنتسبين لها.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أكدت ضرورة ترسيخ قيم الحوار والتسامح والاحترام، ورفض كل ما من شأنه نشر الكراهية والتطرف والإقصاء. وفق واس.

وشددت وزارة الخارجية السعودية على  إدانة واستنكار المملكة بأشد العبارات ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك من حرق للمصحف الشريف أمام السفارة التركية في كوبنهاجن.

ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية الأردنية إقدام حشد من العنصريين على إحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن يوم الجمعة.

وأكدت الخارجية الأردنية أن ذلك يعد عملا تحريضيا وعنصريا مرفوضا يستفز مشاعر المسلمين، خاصة في شهر رمضان المبارك.

وقالت الوزارة في بيان أن "إحراق المصحف الشريف هو فعل من أفعال الكراهية الخطيرة، ومظهر من مظاهر الإسلاموفوبيا المحرضة على العنف والإساءة للأديان".

وأضافت أنه لا يمكن اعتبارها شكلا من أشكال حرية التعبير مطلقا.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف مثل هذه التصرفات والأفعال غير المسؤولة التي تؤجج العنف والكراهية، وتهدد التعايش السلمي.

 

 


حرق المصحف الشريف

ادانات واسعة لحرق المصحف

المغرب يدين حرق المصحف

اخبار الدنمارك



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