المشدد 3 سنوات لمدربة بأحد النوادى حرضت على سرقة بالإكراه فى بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

قضت محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار محمود عبد العاطي مبارك، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار محمد سامح سعد الدين، والمستشار عبد العاطي مسعود شعلة ، وسكرتير الجنايات محمد عثمان، بالسجن المشدد 3 سنوات للمتهمه " س.أ.ق" مما نسب إليها والزمتها بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات (أسلحة بيضاء -إيصالات أمانة -عقد زواج عرفي -أسطوانة مدمجة)، وإحالة الدعوي المدنية للمحكمة المختصة، لاتهامها بالتحريض علي واقعة سرقة بالإكراه.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 5599 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطار من مأمور قسم شرطة سيدي جابر ببلاغ يفيد بقيام متهمين بالتعدي علي المجني عليه "م.ش.إ" بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة سيدي جابر، أنه حال سير المجني عليه "م.ش.إ" مدرب جمباز بأحد الأندية بمحافظة الإسكندرية، تفاجأ بتعدي خادمة و4 متهمين آخرين تمت محاكمتهم، بأن تعدوا عليه جميعا ضربا بالأيدي والأرجل وحوزة أحدهما سلاح أبيض شفرة كتر متمكنين بتلك الوسيلة القسرية من شل مقاومته وبث الرعب في نفسه، ليتمكنوا من ذلك من الاستيلاء علي هاتفه وحافظة نقوده، وقام المتهم الرابع، وإرغامه علي التوقيع علي إيصال أمانة وعقد زواج عرفي، وعلي الفور أبلغ الأهالي الشرطة.

وعقب ضبط المتهمين في الواقعة، وأقر المتهمون بأن المتهمة "س.ا.ق" مدربة بأحد النوادي، هي من استاجرتهم مقابل مبالغ مالية نظير التعدي على المجني عليه بالضرب وإكراه علي التوقيع علي بعض الأوراق وقدمها لها، وذلك بسبب خلافات سابقه بين المتهمة والمجني عليه ،وتحرر محضر بالواقعة، وبعرضها علي النيابة العامة قررت إحالتها الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمة.