المشدد 6 سنوات لتاجر سيارات لحيازته 3 طرب حشيش في الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبي

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمد إبراهيم عوض، بمعاقبة المتهم " ن.ع.س" تاجر سيارات ، بالسجن المشدد 6 سنوات ، وتغريمه 50 جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطه ،لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة.

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 24681 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزة ثان ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية ،إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، بأن التحريات السرية توصلت الي قيام المتهم " ن.ع.س" تاجر السيارات ، بمزالة نشاطا إجراميا في الإتجار بالمواد المخدرة فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليه وعقب تنفيذ القرار تم تحديد مكان تواجد المتهم عقب موعد لتسليمه مواد مخدرة لأحد عملائه ، وتم القاء القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي عدد 3 طرب حشيش وهاتف محمول ومبلغ مالي وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم علي النيابة ، تبين أن الثلاث طرب لمخدر الحشيش ووزنت 265.26 جراما ، وان المتهم قد ارتكب الجناية المعاقب عليها بمتقضي نصوص القانون ، ولذلك وبعد الاطلاع على المادة 2/214 . 3 من قانون الإجراءات الجنائية والمعدل بالقانون رقم 170 لسنة 1981،امرت بإحالة المتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، والتي قضت بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع اقوال النيابة والمرافعة والاطلاع على الأوراق المدوالة قانونيا ، أصدرت حكمها المتقدم على المتهم.