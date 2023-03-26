الكنيسة ترسم شمامسة جددا بكنيسة القديس العظيم أبى سيفين بمدينة أمستردام

صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا اليوم الأحد الموافق السادس والعشرون من شهر مارس الجاري (آحد مريض بركة بيت حسدا) القداس الإلهي بكنيسة القديس العظيم أبي سيفين الملحقة بالمركز الثقافي بأمستردام - هولندا أثناء القداس.