اليوم السابع
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الكنيسة ترسم شمامسة جددا بكنيسة القديس العظيم أبى سيفين بمدينة أمستردام

الأحد، 26 مارس 2023 11:52 ص
الكنيسة ترسم شمامسة جددا بكنيسة القديس العظيم أبى سيفين بمدينة أمستردام الكنيسة ترسم شمامسة جدد بكنيسة القديس العظيم أبى سيفين
كتب: محمد الأحمدى

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صلى الأنبا أرسانى أسقف هولندا اليوم الأحد الموافق السادس والعشرون من شهر مارس الجاري (آحد مريض بركة بيت حسدا) القداس الإلهي بكنيسة القديس العظيم أبي سيفين الملحقة بالمركز الثقافي بأمستردام - هولندا أثناء القداس. 
 
وألقى نيافته كلمة روحية باللغة الهولندية عن معجزة شفاء مريض بيت حسدا، وعقب صلاة الصلح اتم نيافته طقس سيامة شمامسة من ابناء الكنيسة في درجةالايبودياكون (مساعد الشماس) وسط فرحة و بهجة شعب الكنيسة
 
وحضر القداس الالهي القمص بافلوس سعيد كاهن كاتدرائية السيدة العذراء مريم بامستردام و خورس الشمامسة و اعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

امستردام

هولندا



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