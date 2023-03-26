وكتبت البعثة على قناتها على "تليجرام" أنه "تم الإبلاغ عن هجوم قصف من القوات الأوكرانية فى مدينة دونيتسك، حيث تم إطلاق عشرين صاروخا من عدة قاذفات صواريخ"، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية.



وأشارت البعثة إلى أنه تم تنفيذ الهجوم من مدينة كراسنوجوروفكا الواقعة فى الأراضى التى تسيطر عليها سلطات كييف.



وذكرت البعثة أن القوات الأوكرانية شنت تسع هجمات قصف على مستوطنات جمهورية دونيتسك على مدار اليوم، وتم إطلاق 53 قذيفة، واستخدمت القوات الأوكرانية مدفعية عيار 155 ملم و152 ملم وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة.