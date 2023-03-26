اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 07:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

العراق: إيرادات النفط في فبراير أكثر من 7 مليارات دولار

الأحد، 26 مارس 2023 06:00 م
العراق: إيرادات النفط في فبراير أكثر من 7 مليارات دولار النفط
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن تحقيقها إيرادات مالية خلال شهر فبراير الماضي، تجاوزت 7 مليارات دولار أمريكي.‏
 
وذكرت في بيان لها، عبر قناتها على "تلجرام"، أن الإحصائية النهائية لمجموع الصادرات النفطية لشهر فبراير 2023، والصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت 92 مليونا و255 ألفا و610 براميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و62 مليونا و704 آلاف دولار".
 
وتابعت وزارة النفط العراقية أن "مجموع الكميات المصدّرة من النفط الخام لشهر فبراير من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 89 مليونا و140 ألفا و448 برميلا".
 
وأشارت إلى أن الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان، 2 مليون و834 ألفا و393 برميلا، منوهة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 76.55 دولار".
 
ولفتت "النفط العراقية" في بيانها، إلى أن "الكميات المصدّرة تم تحميلها من جانب 35 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة، وخور الزبير، والعوامات الاحادية على الخليج، وميناء جيهان التركي".

العراق

النفط العراقى

إيرادات النفط فى العراق

شركة تسويق النفط فى العراق

سومو



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة