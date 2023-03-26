العراق: إيرادات النفط في فبراير أكثر من 7 مليارات دولار

وكالات

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، عن تحقيقها إيرادات مالية خلال شهر فبراير الماضي، تجاوزت 7 مليارات دولار أمريكي.‏

وذكرت في بيان لها، عبر قناتها على "تلجرام"، أن الإحصائية النهائية لمجموع الصادرات النفطية لشهر فبراير 2023، والصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومـو"، بلغت 92 مليونا و255 ألفا و610 براميل، بإيرادات بلغت 7 مليارات و62 مليونا و704 آلاف دولار".

وتابعت وزارة النفط العراقية أن "مجموع الكميات المصدّرة من النفط الخام لشهر فبراير من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق، بلغت 89 مليونا و140 ألفا و448 برميلا".

وأشارت إلى أن الكميات المصدرة من نفط كركوك عبر ميناء جيهان، 2 مليون و834 ألفا و393 برميلا، منوهة أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ 76.55 دولار".

ولفتت "النفط العراقية" في بيانها، إلى أن "الكميات المصدّرة تم تحميلها من جانب 35 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة، وخور الزبير، والعوامات الاحادية على الخليج، وميناء جيهان التركي".