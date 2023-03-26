ضبط المتهم بالتسبب فى وفاة والد زوجته بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، القبض على عاطل لاتهامه بالتسبب فى وفاة والد زوجته بعد التعدٍ عليه بالضرب المبرح، واكراهه على التوقيع على 10 إيصالات أمانة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بلاغا من أسرة" أيمن ف ك " نقاش مقيم بسيون محافظة الغربية، يتهمون فيه " أ ع ن" 42 عاما عاطل مقيم بندر ديرب نجم، بالتسبب فى وفاة والدة زوجته الذى يعمل نقاش.

وتبين من التحريات أثناء قدوم المجنى عليه لزيارة نجلته والاطمئنان عليها بمدينة ديرب نجم، قام زوجها بالتعد عليه بالضرب المبرح وإكراهه على توقيع 10 إيصالات أمانة، وبعد يومين توفى المجنى عليه متأثرا بإصابته التى أودت بحياته، وتوجهت أسرته إلى مركز ديرب نجم وتم تحرير محضر بالواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة ديرب نجم من ضبط الزوج المتهم، وتم إحالته للنيابة العامة التى قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات ووجهت له تهمة القتل العمد.

يذكر أنه أصيب زوجين ونجليهما بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية، طريق ميت جابر نطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق قرية ميت جابر، مركز بلبيس مما أسفر عن إصابة " أحمد غ ال " 40 سنة وزوجته " فتحية ف " 40 سنة ونجليهما " أحمد" 9 سنوات و" يوسف" 7 سنوات بإصابات متنوعة،

جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.