الصحة توجه رسالة هامة للصائمين حول تناول الحلويات في رمضان .. تفاصيل

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا مانع من تناول الحلويات الرمضانية لكن دون إسراف فقطعة واحدة من الكنافة أو البسبوسة أو القطائف في اليوم تكفي، ويفضل تناول كوب زبادي بجانبها لتقليل ارتفاع السكريات في الجــسم.