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الصحة توجه رسالة هامة للصائمين حول تناول الحلويات في رمضان .. تفاصيل

الأحد، 26 مارس 2023 11:47 ص
الصحة توجه رسالة هامة للصائمين حول تناول الحلويات في رمضان .. تفاصيل وزارة الصحة
كتب وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان، إنه لا مانع من تناول الحلويات الرمضانية لكن دون إسراف فقطعة واحدة من الكنافة أو البسبوسة أو القطائف في اليوم تكفي، ويفضل تناول كوب زبادي بجانبها لتقليل ارتفاع السكريات في الجــسم.

 
وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن سبل التغذية السليمة للمرضى بالتزامن مع حول شهر رمضان المعظم منعا لحدوث أى مضاعفات صحية.

وقالت وزارة الصحة والسكان بالنسبة لمرضى السكرى فى رمضان فيجب الحرص على مراجعة الطبيب لمعرفة إمكانية الصيام بأمان وضبط الجرعات كما يجب تناول الدواء بانتظام وفقاً للتعليمات وتجنب الإفراط فى تناول الطعام عن طريق تقسيم الإفطار إلى عدة وجبات مع مواصلة النشاط البدنى الخفيف إلى المتوسط، وخاصة فى المساء والاكثار من شرب الماء بعد الإفطار والتقليل من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : على مريض السكر وضع خطة للصيام بأمان من خلال فحص مستويات السكر فى الدم أكثر من المعتاد والتأكد من أن لديك شرائط اختبار كافية للقيام بذلك بالإضافة إلى فحص مستويات السكر فى الدم لا يفطر، ولكن يجب أن يفطر المريض إذا كانت نسبة السكر فى الدم مرتفعة جدا أو منخفضة جدا.

أما إذا كان نسبة السكر فى الدم منخفضة جدا أو مرتفعة جدا، أو إذا أصبحت مريضا فمن المهم معرفة علامات وأعراض انخفاض نسبة السكر فى الدم والتى تتمثل فى تعرق شديد وصداع ودوار وتسارع ضربات القلب.
 
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الصحة

الحلويات

رمضان

الكنافة

القطايف



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