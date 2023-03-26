السيطرة على حريق فى غرفتين بحظيرة بالقنطرة غرب دون خسائر بشرية

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاسماعيلية، إخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة مفاده ورود بلاغ بنشوب حريق فى منزل من الطوب الأبيض فى القنطرة غرب بالإسماعيلية.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء وسيارات الإسعاف الى مكان الحريق .

ونجحت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية فى السيطرة على الحريق، الذى نشب فى غرفتين معروشتين بالخشب داخل حظيرة دون خسائر بشرية.