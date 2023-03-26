اليوم السابع
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السيطرة على حريقين بمنزل فى منشأة القناطر وشقة بالصف دون إصابات

الأحد، 26 مارس 2023 12:10 م
السيطرة على حريقين بمنزل فى منشأة القناطر وشقة بالصف دون إصابات حريق شقة_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد -أسماء شلبى

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تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل منزل فى دائرة قسم شرطة منشأة القناطر بالجيزة، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة منشأة القناطر، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 
كما تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى شارع السنترال بمنطقة الصف، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.
 
وكانتغرفة عمليات شرطة النجدة، قد تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى الصف، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون إصابات.
 

حريق منزل

اخبار الحوادث

الحماية المدنية

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