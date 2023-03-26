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الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

الأحد، 26 مارس 2023 03:55 م
الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن ملف الصحة يحتل أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة، ويحظى باهتمام كبير وعمل مكثف للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهه، بهدف التحسين المستمر لمنظومة الصحة، بما يحقق صالح المواطنين المصريين من جميع الفئات.
 
وعقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
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