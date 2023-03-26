الخارجية الهندية تستدعى السفير الكندى احتجاجا على خطاب كندا المعادى

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، حسب ما أوردته صحيفة إنديا توداي الهندية، اليوم الأحد، أنها أعربت للمفوض السامي الكندي عن قلقها إزاء تصرفات العناصر الانفصالية والمتطرفة بحق البعثة الدبلوماسية والقنصليات الهندية في كندا الأسبوع الجاري .

وبحسب البيان طالبت حكومة الهند المفوض السامي بتوضيح كيف سمحت الحكومة الكندية،بتواجد هذه العناصر الانفصالية المتطرفة على أراضيها وممارسة نشاطاتها واحتجاجاتها بتلك الأريحية، وذكّرت الدبلوماسي الكندي بالتزامات بلاده بموجب اتفاقية فيينا .

وأضافت الخارجية في البيان أن الحكومة الهندية طلبت من الحكومة الكندية،اعتقال ومحاكمة جميع الأفراد الضالعين في الأعمال المعادية للهند على أراضيها.

وأعربت عن أملها في أن تتخذ كندا جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة الدبلوماسيين الهنود وأمن المباني الدبلوماسية التابعة لها، حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم.