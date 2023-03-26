الحماية المدنية بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية تسيطر على حريق بمصنع أحذية.. صور

كتب - السيد فلاح

تمكنت الحماية المدنية بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق نشب في مصنع للأحذية بمساكن الجندي.

تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمصنع أحذية بمدينة القنطرة غرب بمساكن الجندى.

وعلي الفور تم اخطار مركز ومدينة القنطرة غرب لتقديم الدعم لعناصر الحماية المدنية، وانتقلت عربات إسعاف فرع الهيئة بالإسماعيلية لتأمين مكان الحريق، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.