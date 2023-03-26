اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 10:23 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

الحماية المدنية بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية تسيطر على حريق بمصنع أحذية.. صور

الأحد، 26 مارس 2023 09:08 م
الحماية المدنية بالقنطرة غرب فى الإسماعيلية تسيطر على حريق بمصنع أحذية.. صور السيطرة على حريق بمصنع أحذية
كتب - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الحماية المدنية بمركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية، من السيطرة على حريق نشب في مصنع للأحذية بمساكن الجندي.

 
تلقت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، برئاسة اللواء هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية، إخطارًا من إدارة الحماية المدنية، يفيد بنشوب حريق بمصنع أحذية بمدينة القنطرة غرب بمساكن الجندى.
 
وعلي الفور تم اخطار مركز ومدينة القنطرة غرب لتقديم الدعم لعناصر الحماية المدنية، وانتقلت عربات إسعاف فرع الهيئة بالإسماعيلية لتأمين مكان الحريق، وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر بشرية.
 
السيطرة على حريق بمصنع أحذية (1)
السيطرة على حريق بمصنع أحذية (1)

السيطرة على حريق بمصنع أحذية (2)
السيطرة على حريق بمصنع أحذية (2)

السيطرة على حريق بمصنع أحذية (3)
السيطرة على حريق بمصنع أحذية (3)

 


حريق مصنع

الحماية المدنية

القنطره غرب

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة