الجيش الروسى يدمر مسيرة أوكرانية بجمهورية دونيتسك

وكالات

تمكن الجيش الروسي من تدمير الطائرة المسيرة الأوكرانية "فورسيا" على محور كراسنوليمانسكي، بجمهورية دونيتسك ودمروا أيضًا وحدات مدفعية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن مصدر مسؤول قوله إنه "اكتشف طاقم نظام الصواريخ "تور-إم1" التابع لمجموعة القوات "تسنتسر" على محور كراسنوليمانسكي، خلال مهمة قتالية ودمر طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "فورسيا"".