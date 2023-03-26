اليوم السابع
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الجيش الروسى يدمر مسيرة أوكرانية بجمهورية دونيتسك

الأحد، 26 مارس 2023 08:33 ص
الجيش الروسى يدمر مسيرة أوكرانية بجمهورية دونيتسك الجيش الروسى
وكالات

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تمكن الجيش الروسي من تدمير الطائرة المسيرة الأوكرانية "فورسيا" على محور كراسنوليمانسكي، بجمهورية دونيتسك ودمروا أيضًا وحدات مدفعية.

وبحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، نقلا عن مصدر مسؤول قوله إنه "اكتشف طاقم نظام الصواريخ "تور-إم1" التابع لمجموعة القوات "تسنتسر" على محور كراسنوليمانسكي، خلال مهمة قتالية ودمر طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية من طراز "فورسيا"".
 
وأضاف، "كما اكتشفت وسائل الاستطلاع لمجموعة "تسنتر" وحدات مدفعية معادية وتم ضرب جميع الأهداف".

 


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