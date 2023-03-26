اليوم السابع
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التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بحريق منزل فى بنها بسبب ماس كهربائى

الأحد، 26 مارس 2023 06:04 م
التصريح بدفن جثة طفلة لقيت مصرعها بحريق منزل فى بنها بسبب ماس كهربائى مطافئ - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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صرحت جهات التحقيق ببنها بمحافظة القليوبية، بدفن جثة طفلة عمرها 4 سنوات، لقيت مصرعها إثر نشوب حريق بالدور الأرضي بعقار مكون من 3 طوابق أمام نادي الشرطة دائرة قسم شرطة أول بنها، بسبب ماس كهربائي، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وندب المعمل الجنائي لفحص سبب الحريق وسؤال أسرة الطفلة والقاطنين بالمنزل وشهود العيان.

كانت طفلة عمرها 4 سنوات قد لقيت مصرعها في حريق منزل مكون من 3 أدوار ببنها أمام نادي الشرطة، حيث دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده وتمكنت من إخماده.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق وبيان أسبابه حيث أكدت المعاينة الأولية وجود ماس كهربائي تسبب في الحادث.

تلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مفتش مباحث فرقة بنها، بورود بلاغ بنشوب حريق بالدور الأول بعقار مكون من 3 طوابق أمام نادي الشرطة، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارتي إطفاء، وبالمعاينة تبين أن العقار مكون من 3 أدوار والحريق بالدور الأرضي، وأسفر عن مصرع طفلة عمرها 4 سنوات، وتحرر محضر بالواقعة وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة ضحية الحادث وطلب تحريات المباحث.

 


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