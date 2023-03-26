البيت الأبيض: بايدن لم يخطط لإجراء محادثة مع نظيره الصينى

وكالات

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي أن المحادثات الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الصيني شي جين بينج لم يتم التخطيط لها بعد.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز" عندما سئل عن وقت المحادثة بين بايدن وشي: "لا يوجد موعد للمكالمة حتى الآن".

كما أكد أن بايدن مهتم بالحفاظ على خطوط اتصال مفتوحة بين واشنطن وبكين ويهدف إلى إجراء محادثة جديدة مع رئيس جمهورية الصين الشعبية.

في وقت سابق، قال كيربي للصحفيين إن المحادثة بين قادة البلدين ستتم في الوقت المناسب، لكن الزعيم الصيني لا يزال مشغولا في الوقت الحالي.

لوحظ في وقت سابق، أن محادثة هاتفية محتملة يمكن أن تكون أول اتصال بين رئيسي البلدين منذ اجتماعهما في قمة مجموعة العشرين في بالي في نوفمبر، من العام الماضي.