اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الاحتلال الإسرائيلي يستولي على مساحة من أراضي الضفة الغربية لأغراض عسكرية

الأحد، 26 مارس 2023 05:52 م
الاحتلال الإسرائيلي يستولي على مساحة من أراضي الضفة الغربية لأغراض عسكرية الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
أ ش أ

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أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قرارًا بالاستيلاء على أراضٍ في قرى جينصافوط والفندق وحجة، شرق محافظة قلقيلية، بشمال غرب الضفة الغربية المحتلة. 

وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، في بيان صحفي، إن سلطات الاحتلال أصدرت قرارا بوضع اليد على أراضٍ بمساحة 218 دونمًا من أراضي جينصافوط والفندق وحجة، "لأغراض عسكرية".

وأشار الهيئة إلى أن القرار مُحدد حتى نهاية عام 2027، وهو قابل للتجديد على غرار القرارات السابقة المماثلة.


الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل

الضفة الغربية

هيئة مقاومة الجدار والاستيطان

الأراضى الفلسطينية



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