الاتحاد الأوروبي: استضافة بيلاروسيا للأسلحة النووية "تهديد للأمن الأوروبي"

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حذر الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأحد، من مغبة نشر روسيا لأسلحة نووية في بيلاروسيا، معتبرا أن تلك الخطوة بمثابة "تهديد للأمن الأوروبي".



وقال بوريل، في تصريح على حسابه في موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إن "استضافة مينسك للأسلحة النووية الروسية، تعني تصعيدا غير مسؤول وتهديدا للأمن الأوروبي".



وشدد على أن بيلاروسيا لا يزال بإمكانها إيقاف تلك الخطوة، وقال "هذا اختيار لمينسك"، مؤكد استعداد الاتحاد الأوروبي للرد بفرض المزيد من العقوبات.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس السبت، عن عزم روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا.



ووفق وسائل الإعلام الروسية الرسمية، فإن بوتين قال إن تلك الخطوة لن تنتهك اتفاقيات الحد من انتشار الأسلحة النووية وقارنها بنشر الولايات المتحدة لأسلحتها في أوروبا، وأضاف بأن موسكو لن تنقل السيطرة على أسلحتها إلى مينسك.



ويعتبر نظام بيلاروسيا حليفا قويا للكرملين ومؤيدا لغزو أوكرانيا.