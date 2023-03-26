ارتفاع سعر زيت الزيتون فى إسبانيا بسبب الجفاف.. وقرطبة تشهد أسوأ موجة منذ 1970

فاطمة شوقى

تواجه إسبانيا جفافا غير مسبوق بعد 3 أعوام من تراجع هطول الأمطار، والذى أثر بطبيعة الحال على إنتاج بعض المواد الغذائية مثل زيت الزيتون والحليب ، وادى بشكل خاص الى تراجع إنتاج زيت الزيتون فى البلاد إلى النصف.

وأشارت صحيفة "الاكونوميستا" الإسبانية إلى أن قطاع زيت الزيتون الإسباني ، وهو ركيزة أساسية لنظام الأغذية الزراعية وأحد المصدرين الرئيسيين في جميع أنحاء العالم، بمرحلة معقدة للغاية، في العام الماضي ، شهدت "عاصفة كاملة" بسبب الجفاف ويشعر المستهلك بعواقبها في شكل ارتفاع الأسعار.

تظهر البيانات الرسمية أن الأسعار في منشأ الإنتاج قد ارتفعت بنسبة 60٪. هذه الزيادة الضخمة هي نتيجة مباشرة للجفاف ، ولكن أيضًا للزيادات في أسعار الإمدادات التي يتعين على المزارعين مواجهتها، حيث تأثرت المبيعات أيضا بهذه الموجة.

وأشارت الصحيفة إلى أن مبيعات زيت الزيتون في الشهرين الأولين من عام 2023 ، 37.50 مليون لتر ، أي أقل بنسبة 17.81٪ عن نفس الفترة من عام 2022 ، وفقًا للبيانات التي عولجت من قبل الرابطة الإسبانية للصناعة والتجارة المصدرة.

كما ارتفعت أسعار اللبن في إسبانيا بنسبة 30% عن العام الماضى وذلك بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وأيضا نتيجة لجفاف المياه الذى أثر على المراعى والذى أدى بطبيعة الحال إلى نقص انتاج الحليب من الأغنام والأبقار، حسبما قالت قناة "سير" الإسبانية.

وفى السياق نفسه، تشهد مدينة قرطبة الإسبانية اسوأ موجة جفاف والاطول منذ 1970 ، ووفقا لهيئة الأرصاد الجوية الإسبانية، فإن المدينة لم تشهد الامطار الكافية منذ ديسمبر العام الماضى وبالتالى فإن الوضع يزداد سوءا ويهدد بأطول موجة جفاف.

وقالت صحيفة "قرطبة" إن الجنوب الغربى وكتالونيا والمناطق المحيطة بجبال البرانس وخاصة فى مقاطعات قرطبة وباخوز ، تعانى من أشد حالات الجفاف والأطول منذ عام 1970 .