إنشاء مظلات ومقاعد للمواطنين أمام التأمين الصحى بأبو قرقاص فى المنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص فى تجميل وتطوير وأقامة مظلات حفاظا على المواطنين المترددين على التأمين الصحى بالمركز.

وقال تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص،أنه يتابع بشكل مستمر، سير العمل بتجميل وتطوير وإنشاء مظلات ومقاعد للمواطنين أمام التأمين الصحى بالمدينة، ولفت قائلا أن التأمين الصحى كثيرا ما يستقبل حالات كشف وبالتالي هذه المظلات تكون بمثابة قاعة انتظار لرواد التأمين الصحى.

ومن ناحية أخرى قامت إدارة التموين بابوقرقاص بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص بحملة مكبرة على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات والتاكد من جودة الخبر المنتج.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 32 محضرا متنوعا شملت نقص وزن ومواصفات ونظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل و عدم الإعلان.

وشدد رئيس المركز ، على ضرورة استمرار الحملات التموينية علي المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش بدائرة مركز ومدينة ابوقرقاص.