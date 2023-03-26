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إصابة 5 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة برصيف الطريق الأوسطى بأكتوبر

الأحد، 26 مارس 2023 12:28 م
إصابة 5 أشخاص فى حادث اصطدام سيارة برصيف الطريق الأوسطى بأكتوبر حادث تصادم - أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم سيارة برصيف الطريق الأوسطى نطاق مدينة 6 أكتوبر، وتم نقلهم إلي المستشفى، ورفع حطام الحادث بالكامل.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغاً يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة برصيف طريق الأوسطى الصحراوى، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.
 
وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة أختلت عجلة القيادة بيد السائق واصطدمت السيارة بالرصيف نتج عن الحادث إصابة 5 أشخاص، وجري نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 
 
 
 
 

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