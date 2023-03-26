إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارة ودراجة نارية فى أسوان

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

أصيب 3 أشخاص، اليوم، الأحد، فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بمركز دراو وسط محافظة أسوان، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى مرفق إسعاف أسوان ، تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى، مدير المرفق، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية ناحية قرية القفطية بمركز دراو، وعلى الفور تم الدفع بسيارتى إسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى دراو المركزى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأصيب أمس، 4 شباب بمنطقة كيما شرق مدينة أسوان، بعد أن صدمتهم سيارة مسرعة، أثناء تطوعهم لتوزيع مشروبات وأطعمة على السائقين وقت الإفطار بالتزامن مع أذان المغرب، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

وتبين من التحريات الأولية، أن مجموعة من الشباب تطوعوا للنزول فى الشارع وتوزيع العصائر والتمور على الصائمين المارة من السائقين والسيارات على طريق كيما شرق مدينة أسوان، وأثناء توزيعهم الأطعمة والمشروبات فاجأتهم سيارة مسرعة وصدمت 4 منهم، وفر قائدها هاربا، وتم نقل الأربعة إلى المستشفى بعد إصابتهم بكسور وكدمات ونزيف، وجارى تلقى الرعاية الطبية اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وضبط المتهم.