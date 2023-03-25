مصرع 3 أشخاص وإصابة رابع في حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

لقى 3 مصرعهم، وأصيب شخص رابع في حادث انقلاب سيارة عل الطريق الدولي الساحلي، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل جثامين المتوفين والمصاب لمستشفى بلطيم النموذجي.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارا من مأمور مركز البرلس، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على الطريق الدولي الساحلي، أدى لمصرع 3 أشخاص، وإصابة رابع، و هرعت لموقع الحادث خدمة مرور الطريق الساحلي، وسيارات الاسعاف، وجرى نقل المتوفين لمشرحة مستشفى بلطيم المركزي، والمصاب لاستقبال المستشفى، لتلقي العلاج اللازم.

وتبين من تقرير المستشفى تبين وفاة كل من السيد عبدالنبى عبدالقادر الجمال، 58 سنة، و السيد محمد السيد عبدالنبي، 5 سنوات، ومحفوظه خليل محمد خليل، 56 سنة، وإصابة منى محمد السيد عبدالنبى، 6 سنوات، اضطراب في درجة الوعى، تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة.