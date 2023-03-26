إصابة عامل بجرح نافذ فى مشاجرة بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب عامل بالشرقية، بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، إثر مشاجرة بينه وبين أخرين بسبب خلافات عائلية نطاق مركز منيا القمح، وتم نقله للمستشفى لتلقى الإسعافات الأولية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا بنشوب مشاجرة نطاق مركز منيا القمح، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين وقوع مشاجرة بين طرفين بسبب خلافات عائلية، وأسفرت عن إصابة " أدهم ج ال " 27 سنة عامل بجرح طعنى نافذ، بالصدر من الجهة اليسرى، تم نقل المصاب إلى مستشفى منيا القمح المركزى.

وتم ضبط طرفى المشاجرة 5 أشخاص، وتبين حدوث مشادة بينهم بسبب خلافات عائلية، وتم تحرير المحضر رقم 9065 جنح مركز منيا القمح لسنة 2023، وجارى إحالته للنيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة والاستعلام عن حالة المصاب.

يذكر أنه أصيب زوجين ونجليهما بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية، طريق ميت جابر نطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطار يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق قرية ميت جابر، مركز بلبيس مما أسفر عن إصابة " أحمد غ ال " 40 سنة وزوجته " فتحية ف " 40 سنة ونجليهما " أحمد" 9 سنوات و" يوسف" 7 سنوات بإصابات متنوعة.

جرى الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.