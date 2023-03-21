ضبط لصوص الدراجات النارية "بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية" فى الشرقية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية من ضبط (تشكيلين عصابيين) ضمن 6 متهمين "لخمسة منهم معلومات جنائية " من بينهم عميل "سيئ النية" - مقيمين بمحافظة الشرقية تخصص نشاطهم الإجرامى فى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية "بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية".

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب 15 واقعة سرقة بنطاق مديرية أمن الشرقية ، كما أرشدوا عن المسروقات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.