إصابة طفل بجروح وحروق خطيرة بسبب الألعاب النارية فى الفيوم

أصيب طفل في العقد الأول من العمر، بجرح قطعي في يده وتهتك أوردة اليد بسبب، انفجار "صاروخ" ألعاب نارية في يده، أثناء اللهو واللعب في الشارع ابتهاجًا بشهر رمضان، وذلك بعد ساعات قليلة من إصابة طفلة في عينها اليسرى بسبب انفجار صاروخ.

على الفور، نقلت أسرة الطفل، ابنهم المصاب إلى المستشفى لتقديم العلاج اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة لمعرفة ظروفها وملابساتها.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد ورود بلاغًا بإصابة طفل بتهتك في الأوردة وجرح قطعي باليد بسبب انفجار ألعاب نارية "صواريخ" في يده، في قرية قصر الباسل بدائرة المركز.

تبين إصابة طفل يدعى محمود علي، بتهتك في الأوردة وقطع في كف يده، وذلك بعد انفجار ألعاب نارية "صواريخ" في يده، أثناء قيامه باللهو واللعب بالألعاب النارية رفقة أقرانه من نفس العمر، في أحد الشوارع قرب منزله بقرية قصر الباسل، فيما تم نقل الطفل إلى المستشفى وإيداعه في قسم الاستقبال وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له.

تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وإتخذت الإجراءات القانونية حيال الواقعة لمعرفة ظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن قرية دار السلام التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، كانت قد شهدت إصابة طفلة تدعى م.م، 9 سنوات، بنزيف دموي في العين اليسرى، وحرق في الجفن، إثر انفجار صاروخ ألعاب نارية في عينها، وتم نقلها للمستشفى لتقديم العلاج اللازم.