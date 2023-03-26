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إصابة شخص بحالة اختناق في حريق شقة بالدور الأرضي بعقار ببنها

الأحد، 26 مارس 2023 03:59 م
إصابة شخص بحالة اختناق في حريق شقة بالدور الأرضي بعقار ببنها حريق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، نشوب حريق بالدور الأرضى بعقار مكون من 3 طوابق أمام نادى الشرطة بجوار عيادات حسن توفيق، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعى، وجرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بالدور الأرضى بعقار مكون من 3 طوابق أمام نادى الشرطة بجوار عيادات حسن توفيق بمدينة بنها.

على الفور انتقل ضباط الأمن لمكان الحريق، وجرى الدفع بسيارتى إطفاء، وتمكن رجال الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وأسفر الحريق عن إصابة شخص بحالة اختناق وجرى نقله لمستشفى بنها الجامعى.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب الحريق بالدور الأرضى بعقار مكون من 3 طوابق أمام نادى الشرطة بجوار عيادات حسن توفيق بمدينة بنها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


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