إصابة رضيع إثر تناوله مبيدا حشريا عن طريق الخطأ فى الصالحية بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

أصيب رضيع عمره سنة ونصف بضيق فى التنفس وحالة إعياء شديدة، إثر تناوله مبيدا حشريا عن طريق الخطأ، داخل منزله بمركز الصالحية فى محافظة الشرقية، وتم نقله إلى مستشفى الصالحية وتقديم الإسعافات الأولية له.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد ورود اشارة مستشفى الصالحية الجديدة بوصول "مالك م أ" عمره سنة ونصف، ومقيم دائرة الصالحية الجديدة مصابا بحالة إعياء، نتيجة تناول مبيد حشرى بالمنزل بطريق الخطأ، تم تقديم الإسعافات الأولية للطفل والعلاج اللازم، وحجزه بالقسم الداخلى بالمستشفى تحت الملاحظة.

فيما أصيب زوجين ونجليهما بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسد، اليوم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية، طريق ميت جابر نطاق مركز بلبيس محافظة الشرقية، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

البداية بتلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود حادث تصادم سيارة ملاكى بدراجة بخارية بطريق قرية ميت جابر، مركز بلبيس مما أسفر عن إصابة "أحمد غ ال " 40 سنة وزوجته "فتحية ف" 40 سنة ونجليهما "أحمد" 9 سنوات و"يوسف" 7 سنوات بإصابات متنوعة.

تم الدفع بمرفق الإسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى لتقديم الإسعافات الأولية لهم والعلاج اللازم، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام حركة المركبات.