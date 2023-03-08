إصابة 14 شخصا نتيجة تصادم 4 سيارات على طريق القصاصين الصالحية الجديدة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 14شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تصادم 4 سيارات على طريق القصاصين الصالحية الجديدة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة محافظة الشرقية ومستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم 4 سيارات على طريق القصاصين الصالحية الجديدة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، كما تم الدفع بـ10سيارات إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق اسعاف محافظة الإسماعيلية بالاشتراك مع إسعاف الشرقية وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة الحادث.

تم نقل المصابين إلى مستشفى الصالحية الجديدة بالشرقية ومستشفى أبو خليفة للطوارئ بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

جارى تحرير المحضر اللازم بالحادث وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق وسؤال المصابين.