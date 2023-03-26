اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 مارس 2023 01:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

إشارة مرور.. اعرف إرشادات وإجراءات الوقاية من حوادث النوم أثناء القيادة

الأحد، 26 مارس 2023 01:00 م
إشارة مرور.. اعرف إرشادات وإجراءات الوقاية من حوادث النوم أثناء القيادة حملات مرورية_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تناشد إدارة المرور قائدى المركبات بتجنب القيادة ليلا خشية النوم أثناء السير على الطرق، بسبب عدم أخذ السائق قسطا كافيا من النوم، ولتفادي الغفوة أثناء قيادة السيارة تنصح "المرور" باتباع التالى :

- الحصول على قسط كاف من النوم قبل قيادة السيارة.

- التوقف عن قيادة السيارة عند الشعور بالنعاس، وأخذ قسط من الراحة داخل السيارة أو خارجها.

- فتح نوافذ السيارة واستنشاق الهواء الطبيعي بدلا من تشغيل التكييف.

- تجنب العقاقير التي تسبب النعاس، كمضادات الحساسية ومسكنات الألم.

- الحرص على تناول الوجبات الخفيفة قبل قيادة السيارة، بدلا من الدسمة، التي تزيد من الرغبة بالنوم.

- يفضل بقاء أحد الأشخاص المرافقين للسائق يقظاً لمؤانسته وحضّه على الاستراحة في حال ظهور علامات التعب عليه.

- تشغيل الراديو والانتباه إلى الأخبار أو أحد البرامج.


إدارة المرور

اخبار الحوادث

حوادث مرورية

نوم السائق

الطرق السريعة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة