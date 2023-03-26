أوقاف الأقصر تستعد لافتتاح مسجدين بأرمنت وتنهى فرش مسجدين بسجاد الوزارة

الأقصر – أحمد مرعى

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، بقيادة الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، لافتتاح مسجدين جديدين فى مدينة أرمنت يوم الجمعة القادمة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، وتحت رعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

وفى هذا الصدد أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير المديرية، عن تشرف المديرية يوم الجمعه القادم الموافق 2023/3/31، بإفتتاح عدد 2 مسجد جديد من المساجد التى تم الإنتهاء من بنائها وتشييدها وهما مسجد السلام قرية ابو قليعى بأرمنت، ومسجد أبو بكر الصديق بقرية الرياينة بأرمنت، وذلك بحضور كوكبه من قيادات الدعوة بالمديرية بإدارة أوقاف أرمنت، وعدد من المواطنين فى أرمنت.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، أنه نجحت المديرية فى إنهاء استعداداتها لفرش عدد 2 مسجد على مستوى المديرية، وهى كالتالى:- (مسجد أبوبكر الصديق بالرياينة بأرمنت - مسجد السلام بأبوقليعى فى أرمنت)، موجهاً خالص الشكر لجميع الجهات والهيئات والأشخاص الذين يساهمون فى إعمار بيوت الله تبارك وتعالى، مبنى ومعنى وفق الله الجميع لما يحب ويرضى.

فيما كشف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، عن تفاصيل برنامج السهرات الرمضانية بقصور الثقافية يوم الأربعاء من كل أسبوع، وذلك في إطار الدور الدعوي والتثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف، وحرصها على تهيئة الأجواء الإيمانية في شهر رمضان المبارك لعام 1444هـ - 2023م، وذلك من خلال الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة بالتعاون مع وزارة الثقافة (الهيئة العامة لقصور الثقافة) للوصول بثقافة الإسلام الصحيحة إلى جميع شرائح المجتمع وأطيافه.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، على أنه تشمل تلك السهرات الرمضانية بقصر ثقافة الأقصر بجزيرة العوامية، فى الأسبوع الأول مناقشة مكارم الأخلاق فى الرسالة المحمدية، وفى الأسبوع الثانى مناقشة الشخصية المصرية وانتصار العاشر من رمضان، والأسبوع الثالث مناقشة الإسلام دين الإنسانية والرحمة والسلام، وفى الأسبوع الرابع مناقشة فضائل ليلة القدر.