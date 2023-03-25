وكيل "أوقاف الإسكندرية" يتفقد مساجد الجمرك وغرب

الإسكندرية أسماء على بدر

قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية اليوم السبت، بجولة مرورية شملت عددا من مساجد إدارة أوقاف غرب والجمرك من بعد صلاة المغرب وحتى الانتهاء من صلاة التراويح أدى خلالها صلاة العشاء بمسجد محمد حسن بإدارة غرب والتراويح بمسجد أبي العباس المرسي، وأكد فضيلته ان الحالة العامة طيبة والمساجد تكتظ بالرواد وسط أجواءٍ إيمانية مباركة.

مؤكدا على العاملين بالمساجد ببذل أقصى جهد لإعداد المساجد لاستقبال ضيوف الرحمن بما يعمق روح الحب والطمأنينة بالمشاعر الإيمانية من خلال بيوت الله موجها إياهم أن خدمة بيوت الله وضيوف الرحمن شرف لنا.

قام الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية بجولة مرورية مفاجئة فجر اليوم السبت على عدد من مساجد إدارتي أوقاف (وسط - الجمرك) للاطمئنان على انتظام سير العمل وانضباط العمال بها مؤكدا أن الجولات المرورية مستمرة طول شهر رمضان المعظم في كل وقت للتأكد من جاهزية المسجد وإعدادها على أعلى مستوى لاستقبال ضيوف الرحمن في كل وقت.

وفى سياق اخر تفقد وكيل الاوقاف بالإسكندرية عددا من المساجد الكبرى بالإسكندرية وعلى رأسها مسجد (القائد إبراهيم - سيدي احمد المتيم - سيدي جابر الشيخ - سيدي بشر) للاطمئنان على انتظام سير صلاة التراويح والتأكد من إعداد المساجد إعدادا جيدا لتكون على الوجه اللائق لاستقبال ضيوف الرحمن.