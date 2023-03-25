اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عددا من المساجد فجرا

السبت، 25 مارس 2023 12:05 م
وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عددا من المساجد فجرا وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد عددا من المساجد فجرا
الإسكندرية أسماء على بدر

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تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية خلال جولة مرورية مفاجئة فجر اليوم السبت، عدد من مساجد إدارتي أوقاف (وسط - الجمرك) للاطمئنان على انتظام سير العمل، وانضباط العمال بها، مؤكدا أن الجولات المرورية مستمرة طول شهر رمضان المعظم في كل وقت للتأكد من جاهزية المسجد وإعدادها على أعلى مستوى لاستقبال ضيوف الرحمن في كل وقت.
 
كما تفقد وكيل الأوقاف بالإسكندرية عددا من المساجد الكبرى بالإسكندرية وعلى رأسها مسجد ( القائد إبراهيم - سيدي احمد المتيم - سيدي جابر الشيخ - سيدي بشر) للاطمئنان على انتظام سير صلاة التراويح والتأكد من إعداد المساجد إعدادا جيدا لتكون على الوجه اللائق لاستقبال ضيوف الرحمن.
 
واختتم جولته بإلقاء محاضرة بالملتقى الفكري الذي تنظمه الوزارة بمسجد فيصل عقب صلاة التراويح وسط حضور جماهيري مكثف وحفاوة كبيرة من الرواد  الذين ملئوا المسجد عن اخره وكذا الساحات الخارجيه للمسجد.
 
 

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