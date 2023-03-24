وكيل أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد شرق والمنتزه لمتابعة جاهزيتها لصلاة التراويح

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ سلامة عبدالرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، اليوم الجمعة، عددا من مساجد إدارة أوقاف ( شرق - المنتزه) لتفقد أحوالها ومدى جاهزيتها لإقامة شعائر صلاة الجمعة واستقبال ضيوف الرحمن، مؤكدا أن مهمتنا هى إعداد بيوت الله إعداداً يليق بضيوف الرحمن.

واختتم جولته بأداء خطبة الجمعة بمسجد الإمام عبدالحليم محمود تحت عنون "الصوم ومكارم الاخلاق" مبيناً أن الصيام مدرسة أخلاقية تهذب النفس وتسمو بالروح لترتقى بها إلى ساحة الأُنس بربها تبارك وتعالى ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا كانَ يومُ صومِ أحدِكم فلا يرفث ولا يجهل فإن جهلَ عليهِ جاهلٌ فليقل إنِّى صائمٌ".

كما أدى الأئمة خطبة الجمعة بمساجد الإسكندرية مع الالتزام التام بموضوع الخطبة ووقتها المحدد من قبل الوزارة.

جدير بالذكر أن القى الشيخ سلامه عبد الرازق وكيل وزارة الوقاف بالإسكندرية محاضرة بمركز إعلام الجمرك حول كيفيه استقبال شهر رمضان مبينا أن شهر رمضان دعوه لتجديد العهد مع الله على الطاعة وترك المعاصى.

وقال خلال كلمته أن شهر رمضان المبارك هو دعوة للتكاتف والتألف والتواد والتراحم ودعوة للتكافل الاجتماعى والانسجام المجتمعى ودعوه للتصافى والتصالح مع النفس ومع الآخرين ودعوة للنشاط والهمة وليس للتكاسل والخمول دعوة للتعايش كالجسد الواحد والبنيان المرصوص ودعوه لجمع الشمل والقيم الجميلة بين أفراد المجتمع.

كما وجه الشيخ هاشم الفقى مدير عام الدعوة والشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة للاجتماع بعدد من الأئمة المتميزين والوعظات بمسجد سيدى أبى العباس المرسى لتأكيد على ضرورة بذل قصارى الجهد فى شهر رمضان المعظم للأخذ بأيدى الناس إلى صحيح الدين وإشعارهم بروحانيات هذا الشهر المبارك من خلال الدروس الدعوية والخواطر الإيمانية بما يتناسب وروح الشهر الكريم.