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وسط مزاعم وصول سعرها لـ80 ألف يورو.. ساعة ماكرون تغضب الفرنسيين لهذا السبب

السبت، 25 مارس 2023 10:22 ص
وسط مزاعم وصول سعرها لـ80 ألف يورو.. ساعة ماكرون تغضب الفرنسيين لهذا السبب ماكرون
كتبت : شيماء عبد المنعم

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تعرض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لانتقادات لاذعة بعد خلعه ساعته باهظة الثمن خلال مقابلة تليفزيونية تمحورت حول نظام التقاعد المثير للجدل، وانتشر مقطع فيديو لماكرون وهو يخلع ساعته أثناء المقابلة التي بثتها قنوات إخبارية فرنسية، حسبما ذكر موقع bbc.

وفي المقطع المصور، استخدم ماكرون يديه للتعبير عن نفسه أثناء حديثه قبل أن يضعهما تحت الطاولة ويخلع الساعة، وأرجع متحدثون عن ماكرون، سلوكه إلى أن الساعة كانت تتلألأ على الطاولة أثناء المقابلة، الأمر الذى جعله ينزعها.

ساعة يد ماكرون تغضب الفرنسيين
ساعة يد ماكرون تغضب الفرنسيين

الإليزيه يوضح ثمن ساعة الرئيس ماكرون

وتعليقا على الفيديو، كتبت النائبة عن حزب "فرنسا الأبية" كليمانس جيتى على "تويتر": "بينما كان ماكرون يدعي أن أصحاب الأجور الدنيا يتمتعون بقوة شرائية غير مسبوقة، وثقت الصورة خلعه ساعته الفاخرة الجميلة".

وزعم عدد من رواد مواقع التواصل أن قيمة ساعة ماكرون تصل إلى أكثر من 80 ألف يورو، إلا أن الإليزيه أكد لوسائل إعلام فرنسية أن ثمن الساعة لا يتجاوز 2400 يورو.

ماكرون
ماكرون

ماكرون: قانون رفع سن التقاعد تم إقراره بالطرق التشريعية ولن نستسلم للعنف

من جانبه، قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، الجمعة، فى مؤتمر صحفى فى بروكسل، إن أسس البنوك الأوروبية صلبة وقوية، مؤكدا أنه يجب على أوروبا أن تعمل بشكل موحد لمواجهة التحديات الدولية، وأضاف :"نعمل من أجل الوصول إلى أهدافنا من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة".

كما أشار إلى إن بلاده بحاجة لتصويب السياسة التجارية نحو الاتحاد الأوروبى، مضيفاً أنه يجب على الاتحاد تعزيز منطقة اليورو والوصول إلى استراتيجية مناسبة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد ماكرون أن القانون المتعلق بنظام رفع سن التقاعد تم إقراره بالطرق التشريعية، تعليقاً على مظاهرات أمس يوم الخميس، التي انتشرت في أنحاء البلاد وتسببت في إغلاق مطار تشارل ديجول.

وقال الرئيس الفرنسى: "سنواجه أعمال العنف التى تخللت التظاهرات بكل حزم"، مضيفاً: "لن نستسلم للعنف، وسننتظر قرار المحكمة العليا فى فرنسا بشأن إصلاح المعاش التقاعدى".

 


ماكرون

ساعة ماكرون

الرئيس الفرنسي

نظام التقاعد الفرنسى

قصر الاليزيه

ايمانويل ماكرون



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