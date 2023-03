وسط مزاعم وصول سعرها لـ80 ألف يورو.. ساعة ماكرون تغضب الفرنسيين لهذا السبب

تعرض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لانتقادات لاذعة بعد خلعه ساعته باهظة الثمن خلال مقابلة تليفزيونية تمحورت حول نظام التقاعد المثير للجدل، وانتشر مقطع فيديو لماكرون وهو يخلع ساعته أثناء المقابلة التي بثتها قنوات إخبارية فرنسية، حسبما ذكر موقع bbc.

Macron while asking for sacrifices from the French people realizes he is wearing a € 80,000 watch and like a magician makes it disappear under the table. Unworthy. pic.twitter.com/zRiQWFAR1M