وسط مزاعم وصول سعرها لـ80 ألف يورو.. ساعة ماكرون تغضب الفرنسيين لهذا السبب

كتبت : شيماء عبد المنعم

تعرض الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لانتقادات لاذعة بعد خلعه ساعته باهظة الثمن خلال مقابلة تليفزيونية تمحورت حول نظام التقاعد المثير للجدل، وانتشر مقطع فيديو لماكرون وهو يخلع ساعته أثناء المقابلة التي بثتها قنوات إخبارية فرنسية، حسبما ذكر موقع bbc.

Macron while asking for sacrifices from the French people realizes he is wearing a € 80,000 watch and like a magician makes it disappear under the table. Unworthy. pic.twitter.com/zRiQWFAR1M — RadioGenova (@RadioGenova) March 24, 2023

وفي المقطع المصور، استخدم ماكرون يديه للتعبير عن نفسه أثناء حديثه قبل أن يضعهما تحت الطاولة ويخلع الساعة، وأرجع متحدثون عن ماكرون، سلوكه إلى أن الساعة كانت تتلألأ على الطاولة أثناء المقابلة، الأمر الذى جعله ينزعها.



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وتعليقا على الفيديو، كتبت النائبة عن حزب "فرنسا الأبية" كليمانس جيتى على "تويتر": "بينما كان ماكرون يدعي أن أصحاب الأجور الدنيا يتمتعون بقوة شرائية غير مسبوقة، وثقت الصورة خلعه ساعته الفاخرة الجميلة".

وزعم عدد من رواد مواقع التواصل أن قيمة ساعة ماكرون تصل إلى أكثر من 80 ألف يورو، إلا أن الإليزيه أكد لوسائل إعلام فرنسية أن ثمن الساعة لا يتجاوز 2400 يورو.



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