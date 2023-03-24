ماكرون: قانون رفع سن التقاعد تم إقراره بالطرق التشريعية ولن نستسلم للعنف

كتب محمد جمال

قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة، فى مؤتمر صحفى فى بروكسل إن أسس البنوك الأوروبية صلبة وقوية، مؤكدا أنه يجب على أوروبا أن تعمل بشكل موحد لمواجهة التحديات الدولية.

وأضاف :"نعمل من أجل الوصول إلى أهدافنا من خلال الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة".

كما أشار إلى إن بلاده بحاجة لتصويب السياسة التجارية نحو الاتحاد الأوروبى، مضيفاً أنه يجب على الاتحاد تعزيز منطقة اليورو والوصول إلى استراتيجية مناسبة لتحقيق هذا الهدف.

وأكد ماكرون أن القانون المتعلق بنظام رفع سن التقاعد تم إقراره بالطرق التشريعية، تعليقاً على مظاهرات أمس يوم الخميس، التي انتشرت في أنحاء البلاد وتسببت في إغلاق مطار تشارل ديجول.



وقال: "سنواجه أعمال العنف التى تخللت التظاهرات بكل حزم"، مضيفاً: "لن نستسلم للعنف، وسننتظر قرار المحكمة العليا فى فرنسا بشأن إصلاح المعاش التقاعدى".