اليوم السابع
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ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان.. "الصوم وأثره في تربية النفوس"

السبت، 25 مارس 2023 01:43 م
ننشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان.. "الصوم وأثره في تربية النفوس" وزارة الأوقاف
كتب لؤى على

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حددت وزارة الأوقاف موضوع، خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان "الصوم وأثره في تربية النفوس"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف، فى وقت سابق، مشددة على الأئمة ضرروة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير وألا يزيد زمن الخطبة عن 10 دقائق.
 
 
وكانت قد حددت وزارة الأوقاف عناوين خطب الجمعة لشهر وذلك على النحو الآتى:
- عنوان خطبة الجمعة الأولى من شهر مارس يوم 3-3-2023: الاستجابة لله ورسوله.
 
- عنوان خطبة الجمعة الثانية من شهر مارس يوم 10-3-2023: منزلة الشهداء عند ربهم.
 
- عنوان خطبة الجمعة الثالثة من شهر مارس يوم 17-3-2023: التكافل المجتمعى واجب الوقت.
 
- عنوان خطبة الجمعة الرابعة من شهر مارس يوم 24-3-2023: الصوم ومكارم الأخلاق.
 
- عنوان خطبة الجمعة الخامسة من شهر مارس يوم 31-3-2023: الصوم وأثره فى تربية النفس.
 
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