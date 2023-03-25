اليوم السابع
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نقابة الأطباء: مناقشة تعديلات لائحة المهنة والمسؤولية الطبية 12 مايو

السبت، 25 مارس 2023 10:59 ص
نقابة الأطباء: مناقشة تعديلات لائحة المهنة والمسؤولية الطبية 12 مايو نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، عقد الجمعية العمومية العادية لأطباء مصر الجمعة الموافق 12 مايو المقبل، الاستجابة لمطالب عدد من الأطباء بالإعلان عن موعد الجمعية العمومية العادية  قبلها بفترة كافية، وفي موعد يناسب جموع الأطباء بعد عيد الفطر المبارك، مشيرا إلى أن جدول أعمالها يشمل مناقشة واعتماد ميزانيات النقابة عن السنوات السابقة ومناقشة تقارير أنشطة مجلس النقابة العامة للأطباء في المجالات واللجان المختلفة.
 
 
 
وأضافت النقابة، أنه استجابة لمطالب الأطباء بطرح عدة موضوعات وقضايا هامة لجموع الأطباء للمناقشة على جدول أعمال الجمعية العمومية العادية، فقد قرر مجلس النقابة العامة للأطباء إضافة البنود الآتية إلى جدول أعمال الجمعية العمومية العادية 12 مايو المقبل:-
 
1- قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.
 
2- الاعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.
 
3- معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.
 
4- آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
 
5- تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.
 
وأكد مجلس النقابة العامة للأطباء على بذل كل الجهد لتوعية الأطباء بموعد وضرورة حضورهم الجمعية العمومية، مطالبا جموع الأطباء مشاركة مجالس النقابة العامة والنقابات الفرعية في حث الأطباء للمشاركة في إتخاذ القرارات عبر الجمعية العمومية التي هي أعلى سلطة نقابية يمتثل لقراراتها مجالس النقابات وجميع الأطباء.

نقابة الاطباء

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المسؤولية الطبية

الاعتداء على المنشات الطبية

تراخيص العيادات



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