اليوم السابع
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نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من السلاسل التجارية للاطمئنان على توافر السلع

السبت، 25 مارس 2023 10:59 ص
نائب محافظ المنيا يتفقد عددا من السلاسل التجارية للاطمئنان على توافر السلع جولة نائب المحافظ
المنيا - حسن عبد الغفار

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أجرى الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، جولة تفقدية، لمتابعة عدد من الأسواق والسلاسل التجارية لبيع المواد الغذائية بمدينة المنيا الجديدة، وذلك في إطار استمرار تنفيذ خطة المحافظة الشاملة للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية، والبيع بأسعار مناسبة، إلى جانب متابعة كافة القطاعات الخدمية، والحالة العامة بمدن ومراكز المحافظة، تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.
 
اطمأن نائب المحافظ خلال جولته علي توافر السلع الأساسية والمواد الغذائية وجودة المنتجات، واطلع على قوائم الأسعار للتأكد من نسب التخفيضات مقارنة عن مثيلاتها بالأسواق، موجهاً بمراجعة عدد من أسعار السلع لعدم استغلال المواطنين.
 
شدد نائب المحافظ خلال الجولة، علي ضرورة وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية، مؤكداً على تكثيف الحملات التموينية بصفة يومية بالتنسيق كافة الجهات الرقابية والأجهزة التنفيذية.
 
 
الجولة
الجولة

جولة نائب المحافظ
جولة نائب المحافظ

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا

 


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