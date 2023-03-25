مواعيد عمل مصلحة الجمارك خلال شهر رمضان من 8.30 صباحًا إلى 3.30 مساءً

كتب هانى الحوتى

أصدر الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك ، منشور رقم 15 بشأن مواعيد الحضور والانصراف خلال شهر رمضان المعظم لجميع المواقع الجمركية والمراكز اللوجيستية، كما يلي:

أولًا: المواقع التي تعمل بنظام الوردية الواحدة: من الساعة 8.30 صباحًا حتى 3.30 مساءً.

ثانيًا: المواقع التي تعمل بنظام الورديتين: تكون الوردة الثانية من الساعة 3.30 حتى الساعة 10.30 مساءً.

ثالثًا: المواقع التي تعمل بنظام الثلاث ورادي والمناطق النائية يستمر العمل بها بنفس المواعيد العادية، على ألا تقل عدد ساعات العمل أسبوعيًا عن 35 ساعة، ولا تزيد عن 42 ساعة.

وبلغت عدد محاضر التهرب الجمركي، خلال العام الماضي، 21.6 ألف محضر، بإجمالي مستحقات رسوم جمركية وغرامات تهريب مستحقة بلغت 21.2 مليار جنيه، في إطار تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية، للحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومي.

وتعمل وزارة المالية، على تعزيز إجراءات الحوكمة الرقابية بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومي المصري، والاقتصاد القومي، والحفاظ على صحة المواطنين، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، وبتعزيز جهود رجال الجمارك في أداء واجبهم الوظيفي والوطني، بمراعاة تيسير الإجراءات الجمركية من خلال الاعتماد على المنصة الإلكترونية «النافذة الواحدة» التي تربط بين جميع الموانئ إلكترونيًا، وتسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي؛ على النحو الذى يُساعد في تحفيز الاستثمار.