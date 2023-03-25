اليوم السابع
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مقتل شخص على يد مسجل خطر فى مشاجرة بالإسكندرية

السبت، 25 مارس 2023 01:11 م
مقتل شخص على يد مسجل خطر فى مشاجرة بالإسكندرية مديريه امن الاسكندريه - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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شهدت منطقة الورديان غرب الإسكندرية، حادث مقتل شخص على يد مسجل خطر بسبب مشاجرة وخلاف بين والد المتهم والمجنى عليه وترصد له وسدد له عدد من الطعنات التى أدت إلى إزهاق روحه على الفور.
 
 
البداية تبلغ لقسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية لوجود جثه شخص يدعى "ح.ع.ا" جثه هامدة، وبالمعاينة تبين وجود شجار بينه وبين والد المتهم فترصد له بصحبه شقيقه له معلومات جنائية ومسجل خطر وقام بسبه وسدد له عدد من الطعنات.
 
 
وعاينت النيابة العامة جثه المجنى وأمرت بنقله الى مشرحة الإسعاف، وتم ضبط المتهمين واستجوابهم فى سرايا النيابة وحبسهم على ذمة التحقيقات.
 
 

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