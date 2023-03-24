عاطل يشرع في قتل صديقه بسبب معاتبته له بعد سقوطهما من على دراجة نارية بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

شهدت منطقة مدينة الفتح بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، إصابة عامل بجرح طعني بالصدر وجروح قطعية بالركبة والذراع، خلال مشاجرة نشبت بينه وبين صديقه، خلال معاتبته له بعد سقوطهم من على دراجة نارية كان يقودها المتهم، جرى نقل المصاب لمستشفى معهد ناصر بالقاهرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بسرعة ضبط المتهم والسلاح المستخدم بالواقعة.

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ من مستشفى معهد ناصر بالقاهرة، باستقبال عامل مصاب بجرح طعني نافذ بالصدر وجروح قطعية بالركبة والذراع، إدعاء مشاجرة بمنطقة مدينة الفتح دائرة القسم.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص، تبين إصابة "محمد م ك"، 21 سنة، عامل، مقيم منطقة الفتح دائرة القسم، مصاب بجرح طعني بالصدر وجروح قطعية بالركبة والذراع.

وبسؤال المجني عليه، قرر أنه حال استقلاله درجه بخارية رفقة صديقه "محمد ر ا"، مقيم ذات العنوان، اختل توازنهما وسقطا أرضا وحال قيامه بمعاتبته حدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة، قام خلالها المتهم بالتعدي عليه بسلاح أبيض "مطواة"، وفر هاربا.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتي استعجلت تحريات المباحث حول الواقعة.