مصرع طفل غرقا أثناء الاستحمام بالنيل فى جرجا بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

لقى طفل يبلغ من العمر 13 سنة مصرعه غرقا بنهر النيل خلف مصنع سكر جرجا، دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج، حيث تم انتشال الجثة، وتم نقلها لمشرحة مستشفى جرجا العام، تحت تصرف جهة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة مفتش الصحة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا يفيد بغرق طفل يبلغ من العمر 13 سنة أثناء الاستحمام بنهر النيل بمنطقة خلف مصنع سكر جرجا دائرة مركز شرطة جرجا جنوب محافظة سوهاج وتم انتشال الجثة وتم نقلها للمستشفى تحت تصرف جهة التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرفت عليها الأجهزة المعنية بغرق طفل بنهر النيل بمنطق خلف مصنع سكر جرجا دائرة مركز جرجا حيث " تم إنتشال الجثة بمعرفة قوات وحدة الإنقاذ النهري تبين غرق م . أ . ص 13 سنة أثناء الإستحمام بنهر النيل خلف مصنع سكر جرجا جنوب محافظة سوهاج، ونظرا لعدم إجادته السباحة لقى مصرعه غرقا.

وبسؤال أهليته وشهود العيان أفادوا بأنه أثناء قيام المذكور بالإستحمام بنهر النيل ولعدم إجادته السباحة غرق به، وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " إسفكسيا الغرق، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على جهة التحقيق التي تولت التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.